Новый альбом GOATWHORE выйдет осенью 28.7.2022 28.7.2022 GOATWHORE выпустят новую работу, получившую название "Angels Hung From The Arches Of Heaven", 7 октября на Metal Blade Records. Подробнее »

Фрагмент нового релиза MOONSPELL 28.7.2022 28.7.2022 MOONSPELL 23 сентября выпустят Blu-ray/DVD "From Down Below - Live 80 Meters Deep" с записью исполнения альбома "Hermitage". Фрагмент из этого релиза, "Entitlement", доступен ниже. Подробнее »

Новое видео ORIANTHI 28.7.2022 28.7.2022 "Light It Up", новое видео группы ORIANTHI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rock Candy", выходящего 14 октября на Frontiers Music Srl. Подробнее »

THE OFFSPRING выступили на пляже 28.7.2022 28.7.2022 THE OFFSPRING отыграли в родном городе на Bolsa Chica State Beach в Huntington Beach, Калифорния, в рамках частной вечеринки, спонсором которой были K Подробнее »

Новая песня KING'S X 28.7.2022 28.7.2022 "Give It Up", новая песня KING'S X, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Three Sides Of One", релиз которого намечен на второе сентября. Подробнее »

Новое видео GRAPHIC NATURE 28.7.2022 28.7.2022 "Into The Dark", новое видео GRAPHIC NATURE, доступно для просмотра ниже. Подробнее »

ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!" 28.7.2022 28.7.2022 David Ellefson и Jeff Young объявили о четырёх концертах KINGS OF THRASH "The MEGA Years", в рамках которых к ним присоединится ещё и Chris Poland. Ко Подробнее »

Новое видео SLUGCRUST 28.7.2022 28.7.2022 "Drag Me to Agony", новое видео SLUGCRUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ecocide", выход которого намечен на девятое сентября. Подробнее »

ANTHRAX исполнили "Only" 28.7.2022 28.7.2022 ANTHRAX в рамках текущего тура впервые с 2011 года исполнили композицию "Only". Подробнее »